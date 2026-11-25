В России не хватает строителей, а себестоимость возведения жилья за последние годы резко выросла из-за подорожания рабочей силы, материалов и других расходов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

«Нам катастрофически не хватает сегодня строителей. Нам нужно на 22,8% поднять производительность труда. Непростая комплексная задача», – сказал он.

По словам Хуснуллина, за последние пять лет стоимость трудовых ресурсов в строительной отрасли выросла втрое. Еще одной причиной удорожания жилья стало повышение цен на стройматериалы – на 80–200%. Кроме того, увеличились расходы на землю и подключение объектов к инженерным сетям.

Вице-премьер призвал разобраться, на каком этапе строительства растет себестоимость, и определить ответственных за это.