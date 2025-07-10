Азербайджан продолжает диверсификацию экономики: экспорт ненефтяных товаров за январь–июнь 2025 года вырос на 9,9%, достигнув $ 1,8 млрд, свидетельствуют данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Заметный рост зафиксирован в пищевой промышленности. Там экспорт продуктов питания увеличился на 19,1% до 564,7 миллиона долларов. Лидерами стали сахар (рост на 54,4%), химическая продукция (+38,7%), а также фрукты и овощи (+24,3%).

Помимо этого, укрепились позиции в экспорте хлопковой пряжи, чёрных металлов, чая и алюминия. Аграрный сектор показал уверенный рост — экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 21,9%, а аграрно-промышленной — на 7,7%, что в совокупности составляет более 600 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что такие показатели отражают успешные усилия Азербайджана по снижению зависимости от нефтяного сектора и укреплению позиций на международных рынках.