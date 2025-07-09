Азербайджан и Китай делают новый шаг к укреплению стратегического партнёрства в сфере транспорта. В Пекине состоялась встреча председателя ОАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшана Рустамова с президентом государственной корпорации «Китайские железные дороги» Сунь Сюэдо.

Ключевым итогом переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании между двумя национальными железнодорожными компаниями. Документ направлен на расширение сотрудничества в области логистики, транзита и цифровых инноваций.

Стороны выразили уверенность, что новое соглашение придаст импульс развитию транспортного коридора между Азией и Европой, в котором Азербайджан играет роль ключевого транзитного узла.