Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Он опубликовал в Truth Social тексты посланий в адрес лидера Казахстана, в котором обозначается этот уровень пошлин. При этом отмечается, что если Астана решит ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Казахстана. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Астана, предупредил Трамп.