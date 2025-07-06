Организация TON Foundation реализует проект, который позволяет держателям криптовалюты Toncoin получить «золотую визу» в Объединенные Арабские Эмираты сроком на 10 лет. Информация приводится на сайте организации.

Уточняется, что визу получат держатели Toncoin, которые вложат $100 тысяч сроком на три года и выплатят комиссию в $35 тысяч. Оформление документов продлится около семи недель, при этом виза будет распространяться на супругов, детей и родителей заявителя.

Следует учесть, что данная программа является альтернативой традиционной «золотой визе» ОАЭ, получить которую можно лишь путем вложения $540 тысяч в недвижимость или бизнес страны.