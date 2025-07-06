Некоторые крупные страны используют таможенные пошлины как оружие, при этом ставя свои национальные интересы превыше всего. Об этом говорится в заявлении главы МИД Китая Ван И в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро в Париже.

Китайский министр при этом рассчитывает, что Франция обеспечит справедливые и прозрачные условия для деятельности китайских компаний.

«Сейчас некоторые крупные страны используют пошлины как оружие, злоупотребляя понятием безопасности в экономических и торговых отношениях, ставя свои интересы выше всего. Эти действия серьезно подрывают стабильность производственных цепочек и наносят ущерб общим интересам международного сообщества», — отметил министр.