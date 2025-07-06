Численность военнослужащих на южной границе Ливана увеличится до 10 тыс., как только Израиль выведет свои войска из пяти районов, которые остаются под его контролем. Об этом информирует президент республики генерал Джозеф Аун.

«На юге страны не будет никаких вооруженных сил, кроме ливанской армии и миротворческих контингентов ООН, — отметил он на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми во дворце Баабда. — Численность наших войск будет доведена до 10 тыс. к югу от реки Литани».

По его словам, Израиль препятствует восстановлению безопасности и стабильности в регионе. «Продолжающаяся оккупация пяти холмов не имеет никакой стратегической значимости при современных военных технологиях, поэтому мы призываем Великобританию и другие державы оказать давление на Израиль, чтобы тот вывел свои войска, прекратил нападения на Ливан и придерживался всех положений резолюции 1701 Совбеза ООН», — отметил политик.

Президент указал на то, что рассчитывает на поддержку Лондоном продления мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), который истекает 31 августа 2025 года. «Текущая ситуация требует, чтобы миротворческие силы оставались в регионе до полного выполнения резолюции 1701 СБ ООН», — сказал он.

Министр Лэмми, прибывший с кратким визитом в Бейрут, в свою очередь указал на прочность британо-ливанских отношений и пообещал оказывать содействие Ливану во всех сферах, особенно в военной области.