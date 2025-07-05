Туроператоры в России не фиксируют снижение числа бронирований на отдых в Азербайджане, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о падении бронирования туров в Азербайджан на 30-40%. Об этом, в частности, сообщала Ассоциация туристических агентств.

«Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. <…> Аннуляции — единичные, в рамках нормы», — уточняется в сообщении.

Работники отрасли при этом указывают на доброжелательное отношение к российским туристам в Азербайджане.