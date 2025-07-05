Потребность России в трудовых мигрантах достигла максимального уровня за последние годы. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Бориса Титова.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, в стране наблюдается серьёзная нехватка рабочих кадров. Он отметил, что это связано с критическим дефицитом представителей основных профессий. Ведь собрать штат персонала работодателям становится всё тяжелее.

«Потребность России в мигрантах мы не преувеличиваем. Сегодня дефицит рабочих кадров достиг критической точки. Найти сотрудников стало крайне сложно, и эту проблему нельзя решить только за счёт роста производительности труда», — сказал Титов.

Он уточнил, что наибольший спрос наблюдается именно в базовых профессиях. Речь идёт о таких сферах как сельское хозяйство, общепит, а также гостиничный бизнес и промышленность. При этом, по словам Титова, сложную ситуацию усугубляет высокая ключевая ставка Центробанка. Таким образом, считает он, создание устойчивой ситуации на рынке труда, требует срочных решений со стороны государства.