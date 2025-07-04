Группа личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана приняла участие в международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл — 2025» в Турции.

Как сообщает Минобороны, в ходе учений участникам был представлен брифинг по технике безопасности, маршрутам движения, предстоящим задачам и метеорологическим условиям.

На практическом этапе выполнения сценария, после приведения авиационных средств в готовность и проведения окончательных проверок техническим персоналом, азербайджанские военные пилоты совершили групповые вылеты с авиабазы, в ходе которых выполнили задачи по воздушной разведке, завоеванию превосходства в воздухе, уничтожению условных целей и другие поставленные задачи.

В соответствии с планом, наряду с выполнением задач класса «воздух–воздух» и «воздух–земля», наши военные пилоты также провели совместные полёты с авиационными экипажами ВВС Турции.

На церемонии закрытия, состоявшейся 4 июля в городе Конья, был особо отмечен высокий уровень профессионализма, продемонстрированный личным составом ВВС Азербайджана в ходе международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл – 2025».

Следует отметить, что в учениях, проведённых с целью укрепления взаимного сотрудничества, повышения способности к совместным действиям и уровня боевой готовности между ВВС стран-участниц, приняли участие представители ВВС Азербайджана, Венгрии, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, США, Турции и НАТО.

