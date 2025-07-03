В России по итогам 2025 года будет продано на 24% меньше автомобилей, чем в 2024 году. Об этом заявил глава Комитета автопроизводителей (АЕБ) Алексей Калицев.

«Мы надеемся, что свою роль в стабилизации рынка сыграет первое небольшое снижение ключевой ставки, а ее дальнейшая коррекция в сторону снижения позволит рынку позитивно реагировать. Мы продолжим наблюдение и анализ ситуации. Пока же, исходя из сложившихся реалий мы считаем необходимым скорректировать свой прогноз на 2025 г. в сторону снижения. Ожидаем, что в текущем году будет продано 1,25 млн. автомобилей, что на 24% меньше, чем в 2024 г», — говорится в его сообщении.