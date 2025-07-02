Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что США продолжают поставлять вооружение ВСУ, в том числе ракеты для систем ПВО Patriot. Об этом сообщает РБК.

«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые совершенно явно защищают, масштабно защищают гражданское население на Украине», — добавил он.

При этом, Госдеп США заявил, что страна не прекратила поставки оружия Украине, а было лишь принято решение в единичном случае.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что не получали официальных уведомлений об остановке или изменении графика поставок ранее согласованной помощи.