Госкомпания SOCAR и АО «Узбекнефтегаз» договорились по проекту проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе.

Согласно информации SOCAR, обсуждения по этому вопросу прошли в ходе переговоров президента SOCAR Ровшана Наджафа с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и председателем правления «Узбекнефтегаз» Баходиржоном Сидиковым.

Стороны указали на то, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на высоком уровне во всех сферах.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность уровнем связей между SOCAR и «Узбекнефтегаз», отмечено тесное сотрудничество компаний как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам.