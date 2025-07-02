С сентября 2024 года по июнь 2025 года Казахстан экспортировал в общей сложности 9 млн тонн зерна нового урожая, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Как говорится в данных Министерства сельского хозяйства Казахстана, рост поставок свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках, а также подтверждает эффективность принимаемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В Азербайджан за этот период поставлено 707 тыс. тонн зерна.

Отмечается, что рост объемов поставок зерна в Азербайджан и в Иран обусловлен как расширением торгово-экономических связей, так и развитием транспортной инфраструктуры, в том числе международных коридоров.