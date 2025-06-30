Польша намерена в пять раз увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов. Это будет сделано для снижения зависимости от импорта и укрепления обороноспособности на границе с Россией. Данное заявление озвучил министр государственных активов Якуб Яворовский в интервью Financial Times.

По его словам, государственный оборонный концерн PGZ в «ближайшие дни» получит 2,4 млрд злотых (около $663 млн) на расширение выпуска 155-мм артиллерийских снарядов, которые используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм танковых снарядов. Он добавил, что 155-мм боеприпасы «играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в большом количестве».

На данный момент компания производит около 30 тыс. снарядов в год, цель — за три года довести объемы до 150–180 тыс. ежегодно.

«Наша цель в краткосрочной перспективе — значительно увеличить внутреннее производство этого вида вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и создать устойчивую базу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов», — подытожил Яворовский.