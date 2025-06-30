Тамерлан Вагабов, в разные годы занимавший пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг) в беседе с Minval.az назвал основные, на его взгляд причины российской агрессии в отношении азербайджанцев на территории РФ.

Напомним, что 27 июня в Екатеринбурге имела место бесчеловечная и незаконная расправа над азербайджанцами со стороны российских силовиков. В результате побоев, полученных от правоохранителей во время облавы, скончались двое, есть пострадавшие. Вскоре после инцидента в Екатеринбурге появилась информация о задержаниях во время рейдов в Воронеже, которые были проведены под предлогом проверки на соблюдение миграционного законодательства РФ.

«Это все связано в большей мере с независимой внешней политикой Азербайджана, которую он проводит в регионе Южного Кавказа, по факту, давно уже превратившись в регионального лидера. Особое значение тут имеет еще один момент — успешно осуществленная антитеррористическая операция Вооруженных сил Азербайджана в Ханкенди и ликвидация армянского сепаратистского режима в Карабахе», — считает Вагабов.

По его мнению, сложившаяся реальность показала полную потерю Россией «своего присутствия и влияния вокруг урегулирования карабахского конфликта, поскольку он, как и другие, например, в Молдове и Грузии, а также война в Украине – это внешнеполитические инструменты России, которые используются с тем, чтобы удержать ближнее зарубежье от независимой политики и потенциальной интеграции в евроатлантические структуры».

«Тут я вижу корень проблемы именно в этом – в независимой политике Азербайджана и сближении Баку с Ереваном по процессу подготовки к подписанию мирного договора и открытии Зангезурского коридора. Кроме того, разблокирование всех транспортных коммуникаций, налаживание сотрудничества между сторонами, а также укрепление тюркского союза в рамках Организации тюркских государств с активным участием Турции в регионе, а это ведь не только Турция, но и весь Великий Туран и ОТГ, но и блок НАТО. Также ведется трансфер экспертизы, реформы, а также дальнейший отход от российской модели строительства вооруженных сил, российской экономической модели, интеграционных процессов не только на Южном Кавказе, но и в регионе Центральной Азии», — сказал он.

Поэтому Россия, отметил эксперт, использует те рычаги, которые ей доступны, «а это гонения по этническому признаку в отношении общин, которые в достаточно большой численностью представлены на территории РФ».

«Судя по имеющейся информации, гонения будут не только в отношении азербайджанцев, но и других национальных меньшинств, которые проживают на территории РФ», — добавил он.

«Конечно же, российская сторона во всей этой истории отмечает тот факт, что Азербайджан помогает Украине, что в принципе Баку никогда и не скрывал. Азербайджанская сторона оказывает Украине гуманитарную помощь, в том числе организует реабилитацию детей в Азербайджане, помогает топливом, электрокабелем и многим другим. Кроме того, на политическом уровне Баку с первого дня и продолжает сегодня поддерживать территориальную целостность Украины, за что я лично, как бывший чиновник азербайджанского и украинского госаппарата, глубоко признателен Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву», — заключил Вагабов.