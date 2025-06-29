Инвестор Уоррен Баффет, вновь сделал щедрое пожертвование — он передал благотворительным организациям пакет акций своей компании Berkshire Hathaway на сумму около 6 миллиардов долларов. Этот шаг является крупнейшей разовой передачей акций с тех пор, как Баффет начал каждый год делать пожертвования на благотворительность почти 20 лет назад.

Reuters уточняет, что около 12,4 миллиона акций были пожертвованы в фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также в четыре благотворительных организации, управляемые семьей Баффета. С учетом последнего транша общий объем его пожертвований превысил 60 миллиардов долларов.