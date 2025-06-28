Азербайджан значительно увеличил прямые инвестиции в экономику Грузии. В первом квартале 2025 года они составили $30,4 млн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, доля вложений в грузинскую экономику выросла с 1,8% до 9,7% в общем объёме зарубежных инвестиций резидентов страны.

В то же время Грузия также нарастила объёмы инвестиций в Азербайджан — $10,2 млн за квартал, что на 10,7% превышает прошлогодние показатели. Доля грузинских инвестиций в азербайджанскую экономику увеличилась незначительно — с 0,6% до 0,7%.