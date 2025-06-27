В чём главная задача дипломата? Продвигать интересы своей страны, укреплять её позиции, наконец, «сглаживать углы». Казалось бы, азбука, известная дипломатам большинства стран мира.

Но как тогда назвать деятельность посла Ирана в Армении агаи Мехди Собхани?

Напомним: после телефонного разговора президентов Азербайджана и Ирана — Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана — дипломат встретился с армянскими журналистами. Сначала с металлом в голосе утверждал, что «мы готовы умереть, но мы не стерпим тех, кто говорит с нами языком угроз и силы. Мы заставили агрессоров остановить атаки и готовы диктовать волю народа Ирана». Затем перешёл к главному и принялся «разгонять» нарративы армянских СМИ, будто бы при атаках на Иран использовалась территория Азербайджана: «мы получили сведения, что небольшое количество беспилотных летательных аппаратов проникло на территорию Ирана из соседних стран». Дескать, именно поэтому Тегеран просит азербайджанскую сторону «провести серьёзное расследование». И вообще, по словам господина Собхани, Иран ждёт результатов, и его ответ в значительной степени будет зависеть от результатов этого расследования. «Может быть, враждебный нам сионистский режим использовал территорию соседней страны. Азербайджан заверил нас, что не позволит использовать свою территорию против Ирана. Но мы все хорошо знаем сионистский режим: они не соблюдают никаких правил, не соблюдают никаких законов. Поэтому могли воспользоваться ситуацией».

Можно вспомнить, что, как уже рассказывал Minval, неуважаемый посол Ирана в Армении очень часто делает, скажем так, заявления, которые расходятся с официальной позицией Тегерана. Достаточно вспомнить, как он однажды из желания понравиться принимающей стороне брякнул, что, дескать, «армяне Нагорного Карабаха имеют право на самоопределение». То есть допустил прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана и государственного суверенитета этой нашей страны. При этом, подчеркнём, даже в худшие времена двусторонних отношений Баку и Тегерана иранские официальные лица такого себе не позволяли. «Спасать ситуацию» пришлось заместителю министра иностранных дел Ирана, который постарался дезавуировать заявление посла своей страны в Армении.

Вот и теперь посол, похоже, «потерял берега». Азербайджан на самом высоком уровне заверил, что никому не позволял использовать свою территорию против Ирана, но господину Собхани этого мало — ему подавай расследование, и ещё чтобы результаты устроили Тегеран. Иначе он обидится.

Оставим в стороне, чего именно ждут от нашей страны в тех кругах, позицию которых высказывает господин Собхани — а он, напомним, пришёл в дипломатию из иранских спецслужб. Не будем уточнять, рассчитывают ли в Иране, что наутро после его пресс-конференции Азербайджан объявит о «разоблачении шпионской сети израильской разведки» или ещё о чём-нибудь в том же роде. Просто напомним господину Собхани некоторые реалии.

Прежде всего, Азербайджан не позволяет себе лжи и очковтирательства, особенно на высоком уровне. И президент Ильхам Алиев не зря говорил: наше слово так же весомо, как наша подпись. Возможно, господина Собхани очень испортило общение с армянским истеблишментом, где и через слово, и через подписанные соглашения переступают с лёгкостью, но дипломату положено знать разницу между странами. Тем более вынуждены напомнить: свою территорию Азербайджан контролирует полностью и эффективно. Поэтому все домыслы и фантазии на тему «зловредные сионисты воспользовались ситуацией» — это сказки для младшей группы детского сада. В серьёзной политике такое не прокатит.

Что же касается ответа на вопрос, откуда на территорию Ирана залетали беспилотники, то вынуждены напомнить: 75 % израильских БПЛА, которые наносили удары по иранским ядерным и военным объектам, вообще взлетали с территории Ирана. То есть, назовём вещи своими именами, как показала то, что президент США Дональд Трамп назвал «12-дневной войной», Иран попросту не контролирует свою территорию. Если зловредный «Моссад» сумел завести в ИРИ свою агентуру, создать там завод по сборке беспилотников и запустить эти беспилотники по заведомо суперохраняемым целям — господину Собхани не стоит так уж надувать щёки. Иранские спецслужбы, служба безопасности и даже органы разведки продемонстрировали свою полную несостоятельность. То есть создавать террористические заговоры в соседних странах иранским «рыцарям плаща и кинжала» вполне по силам, выслеживать, у кого из девушек и молодых женщин из-под платка видны волосы, тоже получается, а вот с агентурой израильских спецслужб — уже не очень. Эти самые спецслужбы «зловредного сионистского режима» создали в Иране впечатляющую сеть, получили информацию из «сердца» иранских властей и располагали такими сведениями, что уже в первые часы выбили практически всё иранское военное командование точечными ударами — а для этого, напомним, как минимум надо знать, кто и где в данный момент времени находится.

За все 12 дней обмена ракетными ударами наблюдатели не зафиксировали сколько-нибудь эффективной работы иранской ПВО или авиации. Израильская авиация в иранском небе чувствовала себя как дома. ПВО была подавлена в первые часы боевых действий.

Это даже не epic fail, а нечто куда более масштабное и неприятное. За такой провал иранской армии, спецслужб, «Корпуса стражей исламской революции» и т. д. властям Ирана надо бы дать отчёт собственному народу: как так получилось? На что уходили миллиарды долларов, полученных от экспорта нефти и газа? Жить в стране, где небо и территория настолько не защищены, не очень уютно. Но вместо того чтобы отвечать на эти неприятные вопросы, некоторые не очень грамотные иранские официальные лица пытаются переключить общественное мнение… правильно, на поиск «удобного врага». На роль которого «назначили» Азербайджан. Вот и старается господин Мехди Собхани озвучивать самые нелепые фейки, только чтобы срубить аплодисменты ереванской аудитории. И, возможно, искренне считает это «тонкой дипломатической игрой».

Но на самом деле получается даже не пародия на дипломатию — нечто похуже. Потому что, напомним ещё раз, дипломат должен, конечно, крепить отношения своей страны со страной пребывания, но делать это надо так, чтобы отношения с другими странами не испортить окончательно. В нынешней ситуации, когда Ирану уж точно не с руки разбрасываться даже не союзниками, а соседями, которые не поддерживают силовых акций против него.

Возможно, конечно, что господин Собхани в силу особенностей своей личности этого банально не понимает. Будь он обычным обывателем — это была бы его личная проблема. Но Собхани — посол, человек с официальным статусом. А значит, цена его «завирушек» совсем иная.

А жаль. Потому что, что бы там ни было, президенту Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи стоило бы всерьёз задуматься и унять своего посла, который вместо дипломатии занимается откровенным вредительством — и бьёт не только по отношениям с Азербайджаном, но и по репутации всей иранской внешней политики.

Возникает прямой вопрос: не слишком ли много ляпов допускает господин Собхани? И если да — почему он до сих пор сохраняет за собой пост? Азербайджан имеет право знать, на чьи слова и на чью позицию нам ориентироваться — на официальные заявления Тегерана или на самодеятельность его представителя в Ереване.

И, наконец, если уж господин Собхани говорит о расследованиях — пусть предъявит хоть какие-то доказательства. Если, конечно, найдёт. Хотя ясно уже сейчас: у него их попросту нет.