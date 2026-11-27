Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о корректировке планов дальнобойных операций против России. Об этом он заявил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, вместе с военными и спецслужбами были обсуждены ответные меры на российские атаки. В планы операций внесены изменения, направленные на усиление воздействия на российские военные предприятия и отдельные экономические процессы.

Кроме того, Зеленский сообщил об обсуждении дополнительных мер координации с международными партнёрами при проведении операций в нейтральных водах за пределами Украины.