В осеннем номере журнала Baku Dialogues (том 10, № 1, 2026 год) вышла обширная аналитическая статья руководителя отдела западных исследований Центра анализа международных отношений (AIR Center), преподавателя Университета «Хазар» Васифа Гусейнова под названием «Доктрина Алиева: принципы и цели внешней политики Азербайджана» (The Aliyev Doctrine: Charting the Principles and Objectives of Azerbaijan’s Foreign Policy).

В ней автор систематизирует фундаментальные принципы внешнеполитического курса президента Ильхама Алиева, рассматривает исторические предпосылки их формирования, анализирует накопленный Азербайджаном опыт взаимодействия с мировыми центрами силы и обозначает стратегические задачи страны на ближайшие годы.

Гусейнов обращает внимание на выступление президента Ильхама Алиева 2 октября 2026 года на VIII съезде партии «Ени Азербайджан». Это был первый съезд правящей партии после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны.

По мнению автора, особое значение выступления заключается в том, что глава государства в рамках одной речи систематически изложил принципы, определяющие поведение Азербайджана на международной арене: источники национальной безопасности, экономические основы дипломатии, причины отказа от присоединения к геополитическим блокам, пределы допустимого во взаимоотношениях с другими государствами и подходы к использованию накопленной мощи.

Каждый из этих принципов ранее уже озвучивался президентом в инаугурационных речах, выступлениях на международных саммитах и интервью. Однако именно теперь они предстали в качестве единой политической концепции, которую, по мнению Гусейнова, справедливо назвать «доктриной Алиева».

Ее суть автор формулирует следующим образом: государство по-настоящему независимо лишь тогда, когда опирается на собственные ресурсы в вопросах безопасности и развития, взаимодействует со всеми центрами силы, не подчиняясь ни одному из них, не допускает вмешательства в свои внутренние дела и само не вмешивается в дела других государств.

Гусейнов выделяет пять основополагающих принципов этой доктрины: самостоятельное обеспечение безопасности, экономический суверенитет, партнерство без присоединения к блокам, взаимное невмешательство, сдержанность и надежность в использовании государственной мощи.

Автор считает, что азербайджанский опыт заслуживает внимания далеко за пределами страны. На фоне вооруженных конфликтов к северу и югу от Южного Кавказа, кризиса международного права и неспособности международных механизмов предотвращать войны перед малыми и средними государствами встает вопрос о том, как сохранить суверенитет в условиях, когда международные правила больше не обеспечивают защиту, а внешние покровители не гарантируют безопасность.

Доктрина Алиева, считает Гусейнов, является одним из ответов на этот вопрос, причем ответом, уже проверенным на практике.

Доктрина, сформированная историческим опытом

Автор отмечает, что политические доктрины редко возникают на пустом месте. Как правило, они становятся результатом пережитого государством исторического опыта. Для Азербайджана таким периодом стали первые годы независимости.

Гусейнов напоминает, что в результате военной агрессии Армении под оккупацией оказалась примерно пятая часть международно признанной территории Азербайджана. При населении около восьми миллионов человек до миллиона граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами. Многие из них годами жили в палаточных лагерях и временных убежищах. Сам автор статьи, как он отмечает, также оказался в числе вынужденных переселенцев.

Азербайджанское государство находилось на грани коллапса. Казна была пуста, инфляция превышала 1000%, богатая углеводородными ресурсами страна не могла обеспечить собственное население теплом и электроэнергией, а две попытки государственного переворота поставили ее на грань гражданской войны.

Международная реакция на происходившее лишь усугубила ситуацию.

Автор напоминает, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции — 822, 853, 874 и 884, требовавшие вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. На протяжении 27 лет эти документы оставались невыполненными, а действенного давления с целью обеспечения их реализации так и не последовало.

Минская группа ОБСЕ, которой в 1992 году была поручена посредническая миссия, занималась конфликтом почти три десятилетия, не сумев добиться его разрешения.

Особое внимание Гусейнов уделяет 907-й поправке к американскому Акту в поддержку свободы, принятой Конгрессом США в 1992 году и ограничившей оказание государственной помощи Азербайджану. Несмотря на то что с начала 2000-х годов американские президенты приостанавливали ее действие, а в августе 2025 года соответствующее решение вновь принял Дональд Трамп, сама поправка до сих пор не отменена.

Для целого поколения азербайджанских политиков, пишет автор, 907-я поправка стала символом ситуации, при которой государство, подвергшееся агрессии, само оказалось объектом ограничительных мер.

Главный урок, извлеченный Баку из этого периода, заключался в том, что никто другой не будет обеспечивать национальные интересы Азербайджана.

Ответом на кризис стал курс, определенный Гейдаром Алиевым после возвращения к власти в 1993 году. Он предусматривал преодоление международной изоляции, привлечение иностранных инвестиций посредством подписанного в сентябре 1994 года «Контракта века» и формирование институциональных основ государства.

Гусейнов подчеркивает, что Ильхам Алиев с момента своего избрания президентом в 2003 году последовательно продолжал этот курс. Могли меняться тактические и даже стратегические задачи, однако фундаментальные приоритеты — независимость, государственность, экономическая самостоятельность, сильный военный потенциал и максимальное использование собственных возможностей — оставались неизменными.

Таким образом, доктрина Алиева представляет собой политический курс, реализуемый более трех десятилетий и получивший завершенное концептуальное оформление после восстановления суверенитета страны.

Первый принцип. Безопасность нельзя заимствовать

Первым принципом доктрины Алиева Гусейнов называет способность государства самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Автор обращает внимание на заявление президента о том, что все вооружение, приобретенное Азербайджаном с 2003 года, независимо от того, было ли оно произведено внутри страны или закуплено за рубежом, оплачено собственными средствами государства.

Азербайджан приобретал вооружение по мировым рыночным ценам, не получая скидок. В отдельных случаях, как сообщил глава государства, поставщики даже завышали стоимость продукции в несколько раз.

Гусейнов отмечает, что стратегическое значение этого обстоятельства выходит далеко за рамки финансовых вопросов.

В большинстве современных вооруженных конфликтов у каждой из сторон имеется внешний покровитель, а иногда и несколько. Безвозмездные поставки вооружений, льготные кредиты и гарантии безопасности создают определенные обязательства. Государство, финансирующее военные действия другой страны, получает возможность влиять на характер этих действий, их продолжительность и условия завершения.

Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 года и в ходе антитеррористической операции сентября 2023 года, подчеркивает автор, не создали подобных обязательств перед внешними силами.

Государство самостоятельно обеспечило свои вооруженные силы всем необходимым, несмотря на давление и угрозы со стороны крупных держав, о которых президент говорил на съезде.

Вместе с тем самостоятельность в оборонной сфере не означает изоляции. Азербайджан приобретает вооружение у Турции, Израиля, Пакистана и других государств, сознательно избегая зависимости от какого-либо одного поставщика. С 2005 года страна последовательно развивает собственную оборонную промышленность.

Особое место занимают союзнические отношения с Турцией, закрепленные Шушинской декларацией от 15 июня 2021 года.

Автор обращает внимание на то, что этот союз был официально оформлен уже после победы Азербайджана в войне 2020 года. В его основе лежат историческая близость и общность интересов двух суверенных государств, а не финансовая или военная зависимость одного от другого.

Гусейнов подчеркивает, что дальнейшее укрепление военного потенциала остается одним из главных приоритетов Баку. В проекте государственного бюджета на 2027 год на оборону и безопасность предусмотрено около 9 млрд манатов, или более $5 млрд.

Цель заключается в достижении такого уровня военной мощи, при котором ни у одного государства не возникнет даже мысли о возможности провокации против Азербайджана.

Второй принцип. Экономический суверенитет

Вторым принципом доктрины Алиева автор называет экономическую независимость как предварительное условие политической самостоятельности.

Гусейнов напоминает, что реализация этого подхода началась практически сразу после избрания Ильхама Алиева президентом.

Уже в ноябре 2004 года министр финансов Азербайджана заявил в парламенте, что страна высоко оценивает рекомендации Международного валютного фонда, однако не нуждается в его кредитах. В следующем году программа кредитования Азербайджана со стороны МВФ была прекращена.

В дальнейшем Баку последовательно сокращал зависимость от других международных кредиторов, одновременно аккумулируя нефтегазовые доходы в Государственном нефтяном фонде, созданном Гейдаром Алиевым в 1999 году.

Автор приводит данные, демонстрирующие результаты этой политики. Внешний государственный долг Азербайджана составляет 5,6% ВВП — один из самых низких показателей в мире. В абсолютном выражении на 1 сентября 2026 года он составлял около $4,5 млрд.

При этом валютные резервы страны достигли примерно $90 млрд, превышая объем внешнего долга в 20 раз.

Еще в 2020 году внешний долг приближался к 20% ВВП. К началу 2025 года этот показатель снизился до 7,2%, к концу того же года — до 6,3%, а затем достиг нынешних 5,6%.

Гусейнов отмечает, что сокращение долговой нагрузки происходило одновременно с реализацией масштабных государственных программ. На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура было выделено около 28 млрд манатов, или $16,5 млрд.

Азербайджан не обращался за проведением международных донорских конференций для финансирования возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

Экономическая независимость, продолжает автор, имеет непосредственное внешнеполитическое значение. Государство, которое не зависит от иностранных кредитов и помощи, гораздо сложнее принудить к политическим уступкам посредством финансовых рычагов.

В этом контексте Гусейнов напоминает о словах Ильхама Алиева относительно обсуждавшейся в ряде стран возможности введения санкций против Азербайджана после войны 2020 года. Такие обсуждения не привели к результату, в том числе потому, что традиционные инструменты давления в виде приостановления кредитования или иностранной помощи имели ограниченное значение для Баку.

Вместе с тем экономический суверенитет предполагает не только защищенность от внешнего давления, но и создание собственной системы международного влияния.

Азербайджан входит в число немногих государств, экспортирующих практически весь спектр энергетической продукции — от нефти и природного газа до электроэнергии, нефтехимической продукции и удобрений.

Азербайджанский трубопроводный газ поставляется в 16 стран, а общий объем газового экспорта в 2025 году превысил 25 млрд кубометров. Нефтеперерабатывающие мощности страны составляют 30 млн тонн в год, из которых 23 млн приходятся на предприятия за рубежом.

Объем транзитных грузов через территорию Азербайджана, как ожидается, достигнет 16 млн тонн в 2026 году против 3–4 млн тонн относительно недавно. Среднесрочная цель составляет 30 млн тонн.

Кроме того, по итогам двух международных инвестиционных форумов, проведенных в Баку в 2025 и 2026 годах, были заключены контракты на сумму свыше $20 млрд.

Третий принцип. Партнерство без геополитической зависимости

Третьим принципом доктрины Алиева автор называет сотрудничество с различными центрами силы без присоединения к противостоящим друг другу геополитическим лагерям.

Гусейнов отмечает, что государство, опирающееся на собственные ресурсы, получает возможность самостоятельно выбирать партнеров. Азербайджан воспользовался этой свободой для формирования обширной сети международных отношений, которой располагают немногие государства сопоставимого масштаба.

Баку заключил соглашения и декларации о стратегическом партнерстве с десятью государствами — членами Европейского союза, включая Италию, Венгрию, Болгарию, Румынию и Словакию. В 2022 году был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере с Европейской комиссией.

В феврале 2022 года Азербайджан подписал декларацию о союзническом взаимодействии с Россией.

В апреле 2025 года в Пекине Ильхам Алиев и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

В августе того же года в Белом доме была достигнута договоренность о подготовке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, которую 10 февраля 2026 года в Баку подписали президент Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Автор обращает особое внимание на способность Азербайджана одновременно поддерживать стратегическое партнерство с двумя конкурирующими мировыми сверхдержавами — США и Китаем.

Для страны с населением около десяти миллионов человек подобное положение невозможно объяснить исключительно ее масштабами. Как отмечал президент, оно стало результатом доверия к Азербайджану и уверенности международных партнеров в его слове.

Аналогичный подход прослеживается и в многосторонней дипломатии.

Азербайджан в 2019–2023 годах председательствовал в объединяющем 120 государств Движении неприсоединения, в ноябре 2025 года стал полноправным участником Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, несмотря на свое географическое расположение за пределами этого региона, а также стал первым новым членом организации экономического сотрудничества D-8 с момента ее создания.

В 2027 году Азербайджан примет саммит Организации исламского сотрудничества.

При этом, подчеркивает Гусейнов, определяющей особенностью азербайджанской дипломатии остается отказ от трансформации партнерских отношений в принадлежность к геополитическим блокам.

Каждое направление внешней политики Баку развивается исходя из собственных национальных интересов и не должно ограничивать сотрудничество с другими государствами.

Азербайджан поставляет природный газ одиннадцати странам НАТО, не стремясь при этом к членству в альянсе. Оказывает гуманитарную помощь Украине, одновременно развивая транспортный коридор Север — Юг с Россией.

В этой связи Гусейнов напоминает о выступлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Атлантическом совете в июне 2019 года, в котором тот обозначил четыре составляющие азербайджанской внешней политики: многовекторность, многосторонность, мультирегиональность и мультикультурализм.

Одним из результатов подобного дипломатического позиционирования стало превращение Баку в площадку для диалога между государствами, находящимися в сложных или даже враждебных отношениях.

В предыдущие годы азербайджанская столица принимала встречи начальника российского Генерального штаба с высокопоставленными американскими военачальниками и представителями командования НАТО. В последнее время Баку, по имеющимся сообщениям, также становился площадкой для контактов между Турцией и Израилем.

Тюркский мир как самостоятельный центр силы

Отдельное внимание в статье уделяется месту тюркского мира во внешнеполитической стратегии Азербайджана.

Автор напоминает, что в инаугурационной речи 14 февраля 2024 года Ильхам Алиев назвал Организацию тюркских государств главной международной организацией для Азербайджана, подчеркнув, что семьей страны является тюркский мир.

В дальнейшем Баку последовательно работал над усилением стратегического значения этого объединения.

По инициативе Азербайджана была заложена практика проведения неформальных саммитов ОТГ, первый из которых состоялся в июле 2024 года в освобожденной Шуше и завершился принятием Карабахской декларации.

На саммите в Габале 7 октября 2025 года Ильхам Алиев заявил о необходимости объединения тюркских государств в единый центр силы, а на неформальном саммите в Туркестане в мае 2026 года обозначил задачу превращения тюркского мира в один из влиятельных геополитических центров XXI века.

Гусейнов объясняет, почему активное участие Азербайджана в ОТГ не противоречит его политике неприсоединения к геополитическим блокам.

Военно-политические альянсы, как правило, формируются на основе общего восприятия угроз и предполагают определенную согласованность внешнеполитического курса участников. Тюркский мир, напротив, объединяют общие исторические корни, языковая близость, география и растущее значение Среднего коридора.

Государства — участники ОТГ не обязаны выбирать между сотрудничеством друг с другом и отношениями с другими международными партнерами.

Турция входит в НАТО, Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕАЭС и ОДКБ, а Венгрия, имеющая статус наблюдателя в ОТГ, состоит в Европейском союзе и НАТО.

Организация тюркских государств, подчеркивает автор, не направлена против какой-либо страны или альянса и предоставляет Азербайджану возможность реализовывать собственные интеграционные инициативы без ограничения других внешнеполитических связей.

Четвертый принцип. Взаимное невмешательство

Четвертым принципом доктрины Алиева Гусейнов называет взаимное невмешательство во внутренние дела государств.

Автор обращает внимание на слова президента о необходимости защиты идеологического пространства Азербайджана от иностранного влияния. Глава государства особо подчеркнул, что речь идет не исключительно о внутренней политике, а о составляющей внешнеполитической стратегии страны.

В основе этого подхода лежит понимание политического суверенитета, согласно которому решения о государственном устройстве, организации общественной жизни и международном позиционировании Азербайджана должны приниматься внутри страны, а не за ее пределами.

Причем данный принцип распространяется на всех внешних игроков независимо от их географического расположения, политического веса и характера отношений с Баку.

Гусейнов отмечает, что этот принцип носит взаимный характер. Азербайджан не указывает другим государствам, каким образом им следует организовывать собственную внутреннюю жизнь, и ожидает аналогичного отношения к себе.

Баку взаимодействует с европейскими демократиями, монархиями Персидского залива, центральноазиатскими республиками, Китаем и США, не выстраивая отношения с ними на основе оценок их внутриполитических моделей.

Вместе с тем Азербайджан демонстрирует готовность отстаивать свои интересы даже в тех случаях, когда это сопряжено с определенными дипломатическими издержками.

В качестве примера автор приводит ситуацию с Парламентской ассамблеей Совета Европы. После отказа ПАСЕ ратифицировать полномочия азербайджанской делегации в январе 2024 года Баку приостановил свое участие в работе организации и не предпринимал попыток возвращения.

Другим, более масштабным примером стала ситуация вокруг катастрофы пассажирского самолета AZAL в декабре 2024 года.

Гусейнов напоминает, что Азербайджан последовательно настаивал на признании ответственности и выплате компенсаций, несмотря на возникшее напряжение в отношениях с значительно более крупным соседом.

Президент России Владимир Путин признал ответственность российской стороны в ходе встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, а совместное заявление внешнеполитических ведомств двух стран от 15 апреля 2026 года зафиксировало урегулирование вопроса.

Несмотря на различия между этими двумя эпизодами, автор усматривает в них общую закономерность: готовность Баку принимать дипломатические издержки ради защиты собственных интересов.

Защита светского характера государства

Особое внимание Гусейнов уделяет религиозному фактору в контексте принципа невмешательства.

Автор напоминает, что светский характер государства является одним из фундаментальных элементов азербайджанской государственности.

Конституция закрепляет светский характер республики и системы образования, однако сама традиция уходит корнями еще в период Азербайджанской Демократической Республики 1918 года.

В стране, около 96% населения которой составляют мусульмане, проживают как шииты и сунниты, так и представители исторически сложившихся христианских и еврейских общин.

Религиозно нейтральное государство, отмечает автор, предотвращает превращение конфессиональных различий в источник политического противостояния.

В качестве примеров последствий политизации религиозных различий Гусейнов приводит Ирак, Ливан и Сирию, где ослабление государственных институтов сопровождалось усилением влияния внешних игроков.

Именно поэтому Баку рассматривает попытки политизации религии из-за рубежа как вопрос национальной безопасности.

Согласно доктрине Алиева, государство гарантирует свободу вероисповедания, однако не допускает использования религии в качестве инструмента реализации иностранных политических проектов.

В этом контексте автор рассматривает деятельность религиозных структур, образовательных учреждений и азербайджаноязычных медиаресурсов, базирующихся в Иране.

В качестве примера Гусейнов приводит информационную кампанию, развернувшуюся после принятия Кабинетом министров Азербайджана постановления от 21 сентября 2026 года, касающегося единой школьной формы и светского характера государственных образовательных учреждений.

Вместе с тем автор подчеркивает, что наличие подобных проблем не препятствует сохранению дипломатических каналов между Баку и Тегераном, контактам с президентом Масудом Пезешкианом и другими высокопоставленными иранскими представителями.

Азербайджан также оказывал гуманитарную помощь Ирану в условиях войны 2026 года, даже после инцидента с беспилотниками, запущенными с иранской территории и нанесшими удары по Нахчывану 5 марта.

Пятый принцип. Сдержанность и надежность

Пятым принципом доктрины Алиева автор называет дисциплинированное использование государственной мощи и последовательное выполнение взятых обязательств.

Гусейнов отмечает, что независимость предоставляет государству свободу действий, однако одновременно предполагает определенную ответственность.

В азербайджанском подходе способность самостоятельно принимать решения сочетается со сдержанностью, а принятые обязательства подлежат выполнению.

В качестве примеров автор приводит завершение боевых действий в ноябре 2020 года и сентябре 2023 года.

В обоих случаях Азербайджан располагал военным преимуществом и возможностями для продолжения операций, однако остановился после достижения поставленных целей.

Гусейнов напоминает слова Ильхама Алиева о том, что в политике нет места эмоциям, а принимаемые решения должны основываться на стратегическом предвидении и фундаментальных интересах народа.

После освобождения международно признанных территорий Азербайджан перешел к мирной повестке и первым предложил Армении заключить мирный договор на основе общепризнанных принципов международного права.

8 августа 2025 года в Белом доме главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения, а Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместную декларацию, открывшую путь к реализации транспортного проекта TRIPP, призванного соединить основную территорию Азербайджана с Нахчываном.

На границе сохраняется спокойствие, продолжаются контакты между сторонами, началась торговля.

Таким образом, государство, одержавшее победу на поле боя, в конечном счете сделало выбор в пользу переговорного урегулирования отношений с бывшим противником.

Другим важным элементом пятого принципа является надежность азербайджанской дипломатии.

Автор подчеркивает, что Баку придерживается одинаковой позиции во всех мировых столицах. Азербайджан не говорит одно в Вашингтоне, другое — в Москве и третье — в Брюсселе.

Гусейнов напоминает слова президента о том, что слово Азербайджана имеет такую же силу, как его подпись.

Именно последовательность и предсказуемость, считает автор, помогают объяснить готовность европейских потребителей заключать долгосрочные газовые контракты с Азербайджаном, желание конкурирующих сверхдержав развивать с ним стратегическое партнерство и согласие противостоящих друг другу государств проводить переговоры в Баку.

При этом сдержанность не подразумевает пассивности.

Президент поставил перед азербайджанской дипломатией задачу перехода от преимущественно оборонительной позиции к активной и инициативной внешней политике.

Государство, последовательное в своих обязательствах и сдержанное в применении силы, получает более широкие возможности для выдвижения международных инициатив, поскольку как его партнеры, так и оппоненты понимают, чего от него ожидать.

От принципов к стратегическим целям

На основании обозначенных президентом приоритетов Васиф Гусейнов выделяет пять стратегических целей, на достижение которых ориентирована доктрина Алиева.

Первая цель — военное сдерживание. Азербайджан стремится достичь такого уровня оборонного потенциала, при котором ни соседние государства, ни внешние игроки не будут рассматривать возможность провокаций против страны. Особую актуальность эта задача приобретает в условиях вооруженных конфликтов практически по всему периметру региона.

Вторая цель — окончательное оформление мира с Арменией. Речь идет о переходе от парафированного текста мирного соглашения к его подписанию и ратификации, а от спокойствия на границе — к полноценному открытию коммуникаций. При этом мирная повестка должна сопровождаться сохранением бдительности и военного потенциала, необходимого для предотвращения возврата к конфронтации.

Третья цель — превращение Азербайджана в системно незаменимое государство. Автор ссылается на оценку соредактора Baku Dialogues Дамьяна Крневича-Мишковича, характеризующего Азербайджан как ключевое государство, чье географическое положение, инфраструктура и суверенная дипломатия делают его важнейшим звеном транспортной связанности между Востоком и Западом.

Баку намерен укреплять свое значение для международных партнеров посредством экспорта энергоресурсов, развития Среднего коридора и маршрута Север — Юг. Только один газовый контракт, подписанный в сентябре 2026 года, должен обеспечить дополнительные поставки в объеме 5 млрд кубометров, тогда как достижение целевого показателя транзита в 30 млн тонн позволит практически удвоить нынешние объемы грузоперевозок.

Четвертая цель — консолидация тюркского мира в качестве самостоятельного центра силы. Одновременно Азербайджан стремится играть объединяющую роль в более широком исламском мире, что должно найти отражение в проведении в стране саммита Организации исламского сотрудничества в 2027 году.

Пятая цель — завершение Великого возвращения. Автор приводит данные, согласно которым в Карабахе и Восточном Зангезуре уже проживают, работают и обучаются около 96 тысяч человек, а бывшие вынужденные переселенцы вернулись в 48 населенных пунктов.

Все эти задачи объединяют два сквозных приоритета: защита идеологического пространства страны от внешнего вмешательства и переход к инициативной внешней политике.

Чем доктрина Алиева отличается от традиционной многовекторности

В заключительной части статьи Гусейнов рассматривает два возможных возражения против предложенной им концепции.

Первое заключается в том, что доктрина Алиева якобы представляет собой лишь новое название традиционной многовекторной внешней политики, которой придерживаются многие постсоветские государства.

Однако, отмечает автор, между этими подходами существуют принципиальные различия.

В 1990-е годы многовекторность зачастую являлась вынужденной стратегией относительно слабых государств, стремившихся сохранить пространство для дипломатического маневра в международной системе, где доминировали более крупные державы.

Поддержание рабочих отношений с конкурирующими центрами влияния позволяло избегать конфронтации и обеспечивать определенную степень самостоятельности.

Доктрина Алиева исходит из иных предпосылок. Государство, восстановившее территориальный контроль, обеспечившее финансовую независимость и сформировавшее значительный военный потенциал, располагает гораздо большей свободой в выборе партнеров и отклонении неприемлемых требований.

Если традиционная многовекторность была ориентирована на то, чтобы не вступать в противоречия с крупными державами, то доктрина Алиева предполагает способность самостоятельно определять условия, на которых эти державы взаимодействуют с Азербайджаном.

Второе возможное возражение касается наличия у Азербайджана значительных природных ресурсов. Согласно этой логике, позволить себе подобную внешнюю политику способны преимущественно государства — экспортеры углеводородов.

Гусейнов не отрицает значения нефтегазового фактора, однако подчеркивает, что обладание природными ресурсами само по себе не гарантирует независимости.

В мире немало богатых природными ресурсами государств, которые оказались обременены долгами, попали в зависимость от единственного внешнего покровителя или допустили размещение иностранных войск на своей территории.

Особенность азербайджанского опыта заключается в последовательности, с которой доходы от природных ресурсов были преобразованы в финансовые резервы, военный потенциал, инфраструктуру и международную репутацию государства, выполняющего свои обязательства.

Подобная политическая дисциплина, считает автор, доступна в масштабах их собственных возможностей и государствам, не обладающим значительными запасами углеводородов.

Гусейнов также обращает внимание на все более распространенную среди международных экспертов характеристику Азербайджана как средней державы.

Если понятие средней державы отражает достигнутый страной статус, то доктрина Алиева объясняет политический курс, благодаря которому этот статус стал возможен.

Самостоятельное обеспечение безопасности и экономический суверенитет дают Азербайджану возможность отказываться от неприемлемых требований. Партнерство без присоединения к блокам и взаимное невмешательство определяют характер использования этой самостоятельности. Сдержанность и надежность обеспечивают предсказуемость поведения страны для международных партнеров.

Доктрина Алиева, резюмирует Гусейнов, не направлена против кого-либо. Она определяет условия, на которых Азербайджан готов взаимодействовать со всеми.

Последовательная реализация этого курса на протяжении более трех десятилетий позволила стране пройти путь от оккупации, массового вынужденного переселения и угрозы государственного коллапса до полного восстановления суверенитета и обретения положения государства, решения которого влияют на развитие обширного региона Шелкового пути.