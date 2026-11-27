Украина передала международным партнёрам предложения о прекращении огня в акватории Чёрного моря и ожидает ответа Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, Киев готов к перемирию и благодарен Индии, Турции и Египту за посреднические усилия и содействие деэскалации в регионе.

«Сейчас мы ждём ответа от России. Все наши предложения были переданы», — заявил Сибига.

Он также утверждает, что Москва при обсуждении инициатив Киева каждый раз выдвигает дополнительные условия. В частности, российская сторона предлагает включить в договорённости вопрос экспорта нефти.

Сибига отметил, что Украина готова рассматривать энергетическое перемирие, однако оно должно охватывать все компоненты энергетической сферы. При этом договорённости по Чёрному морю, по его словам, должны быть сосредоточены на экспорте аграрной продукции.