На продажах Grand Theft Auto VI (GTA) Rockstar заработала несколько миллиардов долларов за неделю. Таковы оценки аналитика Alinea Analytics Риса Эллиотта, сообщает Playground.

По оценкам эксперта, видеоигра продалась тиражом в 53 миллиона копий по всему миру. Большую часть продаж (75,7 процента) обеспечили консоли PS5. Общая выручка игры составила около 4,7 миллиарда долларов, а игроки в США обеспечили 33,5 процента этих продаж.

Более семи игроков провели в игре свыше 50 часов, а почти 250 тысяч — более 100 часов.