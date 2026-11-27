Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов представил государственному министру Катара по иностранным делам Султану бин Сааду Аль-Мурейхи приоритеты председательства Баку в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2027 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Во время встречи стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту ОИС в Баку, а также состояние и перспективы двусторонних отношений.

Также состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, региональной и международной безопасности.

Кроме того, главы делегаций обсудили расширение сотрудничества в рамках международных организаций.