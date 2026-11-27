Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан крупной партии незадекларированных лекарственных средств.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, подозрительный багаж и ручную кладь гражданина России, прибывшего в Баку рейсом Москва — Баку, проверили при помощи стационарного рентгеновского аппарата.

В результате проверки были обнаружены лекарственные средства пяти наименований: 9 900 таблеток и 250 препаратов в инъекционной форме. Все они не были задекларированы в таможенном органе.

По факту проводится расследование.