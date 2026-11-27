Девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана, заключены под стражу на три месяца по делу о крушении судна у берегов Гирне в Северном Кипре. В результате происшествия погибли 27 человек, сообщает Report.

Изначально фигурантам предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и невнимательности. Позднее квалификация их действий была изменена на убийство.

Судно потерпело крушение 30 августа. Более 200 человек удалось спасти. Поиски одного пассажира, пропавшего без вести, продолжаются.