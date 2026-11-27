«Студенческий список» выдвинул академика Радомира Саичича кандидатом на пост президента Сербии. Об этом сообщает RTS.

Саичич заявил, что готов взять на себя ответственность и намерен действовать в рамках полномочий главы государства. По его словам, Сербии необходимо как можно скорее сформировать новое правительство, поскольку уходящая власть «по-прежнему пытается подорвать государство».

Кандидат также пообещал добиваться восстановления доверия граждан к парламенту, правительству и судам, а также публично объяснять свои решения и требовать такой же ответственности от других представителей власти.

Саичич подчеркнул, что выступает за суверенную Сербию, соблюдение Конституции и достойную жизнь каждого гражданина. По его мнению, смена власти имеет смысл только в том случае, если она сопровождается изменением системы ценностей и отношения государства к людям.