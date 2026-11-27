В Иране обвинили Украину в организации атаки беспилотников на Кувейт, в результате которой погибли двое итальянских специалистов Rheinmetall Italia и еще двое получили ранения. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на бывшего советника иранской переговорной группы по ядерной программе Мохаммада Маранди.

Он заявил, что удар мог быть операцией под чужим флагом, целью которой было продемонстрировать президенту США Дональду Трампу возможности Киева. По его словам, украинские силы действуют в разных странах Ближнего Востока, в том числе на севере Ирака и в Сирии. Аналогичные заявления, как отмечает NYP, распространяло агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Кувейтские и итальянские власти возложили ответственность за атаку на Иран, однако Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Посольство Ирана в Риме также заявило о возможных провокациях, направленных на расширение конфликта в Персидском заливе и вовлечение в него европейских стран.