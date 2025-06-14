Азербайджан обеспокоен обострением ситуации вокруг ядерных объектов Ирана на фоне израильских атак. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Сеидом Аббасом Арагчи, сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба, ряда официальных лиц и мирных граждан, а также подчеркнул обеспокоенность Баку общей ситуацией в регионе.

Глава МИД отметил, что происходящее вокруг ядерных объектов вызывает серьёзное беспокойство и подчеркнул необходимость решения проблем в соответствии с нормами и принципами международного права — путём диалога и дипломатии.

«С учётом риска распространения конфликта на более широкий регион вновь была подчеркнута важность восстановления дипломатических усилий», — заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.