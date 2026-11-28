Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил, что операция против российского судна в Ливии не была предварительно согласована с европейскими партнёрами.

«Я подтвердил, что недавняя операция в этой стране (Ливии) была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнёрами», — заявил Зеленский.

Он также выразил готовность Киева обмениваться необходимой информацией и поддерживать регулярную связь между профильными ведомствами Украины и Италии.