Саммит Европейского союза (ЕС) сопровождался напряжёнными дискуссиями из-за разногласий по поводу распределения бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, напряжение возникло в конце встречи, когда председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждал позиции стран, требующих сократить расходы в проекте бюджета ЕС.

«Некоторые страны на повышенных тонах заявляли, что никаких итоговых решений нет», — рассказал Бабиш.

Сам премьер Чехии раскритиковал предлагаемое распределение средств. Согласно проекту, доля государств-членов в бюджете должна сократиться с 62% до 46%, а финансирование централизованных программ — увеличиться.

Бабиш назвал предложение неприемлемым, отметив, что в таком случае Чехия получит на 3,2 млрд евро меньше. Прага также добивается увеличения финансирования политики сплочения, направленной на поддержку менее развитых регионов ЕС.

По данным ČTK, некоторые страны, выступающие за сокращение расходов, отказались участвовать в последующих переговорах.