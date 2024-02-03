Дипломат или агент разведки? Самодеятельность посла Мехди Субхани вызывает вопросы

907 Просмотров

В последнее время привлекает внимание деятельность посла Ирана в Армении Мехди Субхани, совершенно не присущая дипломату. Так, он часто встречается с представителями политических кругов разных фронтов Армении, обсуждает с ними геополитику, будущее Армении и процессы, происходящие на Южном Кавказе. Субхани, который в прошлом долгие годы работал в иранских спецслужбах, ведет себя не как дипломат, а скорее, как агент разведки.

На встречах с армянскими официальными лицами и политиками Субхани пытался убедить их в том, что Иран в регионе единственный и реальный гарант безопасности для Армении. Приведя в пример работу, проделанную им в Ливане, Йемене, Сирии и Палестине, иранский посол пытается донести до армянских политиков, что «Иран не бросает своих друзей в беде, и при надобности даже идет на жертвы ради них»… «и если не будет Ирана, то никто не спасет вас от рук Азербайджана и Турции».

Этими действиями Субхани бросает камень не только в огород Запада, на который пытается опереться правительство Никола Пашиняна, но и в огород России, традиционного партнера Армении в области безопасности. А с другой стороны, очень сомнительно, что руководство МИД Ирана и глава иранского государства могли поручить Субхани, действовать против России.

Обычно дипломаты интенсивно работают над тем, чтобы формировать высокое мнение о стране, которую они представляют, создать «мягкую силу», расширить торгово-экономические связи. И в этом нет ничего необычного. Но все это дипломаты делают не за закрытыми дверьми и втайне от журналистов. Послы Китая, Франции, России, США и других стран в Армении часто совершают визиты в регионы, проводят разные встречи и ни от кого это не скрывают. И Субхани такие встречи проводит, но он почему-то соблюдает правила конспирации. Видимо, у Субхани есть, что скрывать от общественности, в особенности тему переговоров с официальными лицами Армении, направленных против Азербайджана.

Не верится, что МИД Ирана поручил Субхани такую топорную работу, чтобы он отбросил в сторону дипломатию и занялся конспирацией. Очень часто иранские дипломаты, которые в прошлом, как и Субхани, были причастны к разведке, стараются выйти за рамки поручений МИД Ирана и действовать независимо, так, как им заблагорассудится.

А чтобы понравиться армянам, некоторое время назад Субхани поставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана, заявив: «Народ Нагорного Карабаха имеет право на самоопределение».

Фактически этими словами Субхани постарался саботировать усилия, приложенные Тегераном касательно Баку в период потепления отношений между Ираном и Азербайджаном. И слова посла о «праве армян Нагорного Карабаха на самоопределение» могут вызвать сомнение в чистоте помыслов Ирана не только у Азербайджанского государства, но и у всего азербайджанского народа.

Тут необходимо коснуться еще одного момента. Даже когда отношения между Ираном и Азербайджаном были очень напряжены, глава иранского государства не позволял себе высказывания, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана и правое дело нашей страны в карабахском вопросе.

Иранское руководство, понимая это, выразило свое отношение в лице члена комитета парламента по вопросам внешней политики и безопасности, самого авторитетного депутата Исламского консультативного совета Ирана, Махмуда Аббасзаде Мешкини: » Я говорил по поводу мнения иранского посла в Армении относительно территориальной целостности Азербайджана с заместителем министра иностранных дел. Замминистра оценил мнение иранского посла в Армении как сырое, и пришел к выводу, что посол должен поменять свою позицию. Официальная позиция Ирана в отношении соседних стран, в том числе Азербайджана, заключается в приверженности к территориальной целостности. Замминистра пообещал, что поручит послу Ирана в Баку повторно донести официальную позицию Ирана и тем самым устранить возникшее недоразумение».

Отдел политики Minval.az