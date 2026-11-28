Искусственный интеллект может стать важным инструментом подготовки к дипломатическим переговорам, а российские ИИ-модели способны помочь в достижении «геополитических прорывов». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, нейросети позволяют анализировать информацию, разрабатывать проекты дипломатических соглашений и корректировать их с учётом позиции и интересов России.

Дмитриев отметил, что ИИ может помочь сделать документы более аргументированными и учесть российские озабоченности. При этом он подчеркнул необходимость проверять результаты работы нейросетей.

Заявление прозвучало в беседе с журналистами на конференции Сбербанка AI Journey 2026. Дмитриев не уточнил, использовал ли сам российские ИИ-модели для подготовки к переговорам.