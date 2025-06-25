Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400, по его словам, «этот вопрос закрыт», сообщает Mynet.

«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом, этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу», — заявил Эрдоган.