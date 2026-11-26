Президент России Владимир Путин заявил, что стремительное снижение уровня Каспийского моря вызывает тревогу у всех прикаспийских государств. Об этом сообщает ТАСС.

«Каспий, он то опускается, его уровень моря, то поднимается. Сейчас все больше опускается. Тревогу вызывает у всех стран Каспийского региона», – сказал Путин на встрече со школьниками и студентами в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Еще одной серьезной экологической проблемой российский президент назвал высыхание Аральского моря, в которое вода возвращается крайне медленно.

По словам Путина, изучение процессов, происходящих в Каспийском и Аральском морях, остается важной и масштабной задачей для современных исследователей.