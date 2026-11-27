В Агдеринский, Ходжалинский и Ходжавендский районы отправлены очередные группы переселенцев.

В село Венгли Агдеринского района переселены 10 семей – 42 человека, в село Чылдыран – 15 семей – 49 человек, в село Колатаг – 2 семьи – 6 человек, в село Гейвалы – 1 семья – 1 человек.

В село Бадара Ходжалинского района переселились 4 семьи – 7 человек, в село Ханъюрду – 9 семей – 32 человека, в село Ханабад – 8 семей – 33 человека.

В город Ходжавенд переселены 7 семей – 30 человек, в село Гузейхырман Ходжавендского района – 17 семей – 71 человек.

Возвращающиеся в родные края семьи до настоящего времени временно проживали в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.