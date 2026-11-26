Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в регионе, рассчитанную до 2035 года с перспективой до 2050-го. Указ опубликован 26 ноября на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено в течение шести месяцев разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение президентского Совета по стратегическому развитию.

Один из ключевых приоритетов документа – укрепление военной безопасности. Стратегия предусматривает развитие военной инфраструктуры, модернизацию базирования войск и усиление контроля над воздушной, надводной и подводной обстановкой. Боевой потенциал российских группировок в регионе должен обеспечивать отражение агрессии против России и ее союзников.

Отдельное внимание уделено экономике и транспортной инфраструктуре. Власти намерены превратить Трансарктический транспортный коридор в одну из ключевых транспортных артерий страны и развивать Северный морской путь как маршрут международных перевозок.

Согласно приведенным в документе прогнозам, к 2035 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути должен вырасти до 110–150,6 млн тонн в год, а в Арктике планируется создать 200 тысяч новых рабочих мест. Ожидаемая продолжительность жизни жителей региона должна увеличиться до 79,1 года.

В стратегии также обозначены задачи по освоению природных ресурсов, развитию высокотехнологичных производств, повышению качества жизни населения и сохранению Арктики как территории мира и стабильности.