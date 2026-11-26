Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим пока не готов поддержать долгосрочный бюджет Евросоюза, поскольку считает предложенное распределение средств невыгодным для страны.

«Мы в световых годах от решения. Мы этому предложению говорим «нет», поскольку получаем меньше, чем даем», – сказала Мелони журналистам на полях внеочередного саммита ЕС, посвященного обсуждению бюджета.

По ее словам, она не намерена устанавливать сроки для достижения договоренностей, однако у Италии есть определенные условия. При этом премьер признала, что пока не испытывает оптимизма по поводу перспектив соглашения.

Речь идет о семилетнем бюджетном плане Евросоюза на 2028–2034 годы. Страны Северной Европы выступают за сокращение расходов, тогда как государства Южной и Восточной Европы считают предложенный проект недостаточным. Кроме того, ряд восточноевропейских стран не поддерживает введение новых налогов.