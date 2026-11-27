Фотография болельщиков турецкого «Бешикташа» с баннером «82 Батуми» вызвала недовольство в Грузии из-за намека на территориальные претензии Турции, сообщает грузинская пресса.

Снимок был сделан в Стамбуле перед отъездом фанатов в Батуми, где «Бешикташ» должен был сыграть с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

В Турции 81 провинция, поэтому надпись «82 Батуми» воспринимается как намек на то, что грузинский город мог бы стать 82-й провинцией страны.

В Грузии такую символику расценили как территориальный намек, что и вызвало негативную реакцию.