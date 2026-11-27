Россия готовит новый массированный удар по Украине, собирая для атаки десятки ракет, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, разведка располагает четкой информацией о подготовке российской атаки.

«На днях, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности», – написал Зеленский в Telegram.

Он также предупредил, что каждый российский удар повлечет за собой возмездие.

«Мы свое восстановим, а России на каждый удар ответим», – заявил президент.

Накануне Зеленский предупреждал, что во время новой массированной атаки российские войска могут нанести удары по энергетической и логистической инфраструктуре, а также по объектам жизнеобеспечения в городах и общинах.