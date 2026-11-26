Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия имеет все основания претендовать на ведущую роль в мировом научно-техническом прогрессе.

«Современные разработки ведущих российских технологических компаний, прежде всего «Сбера» и «Яндекса», не могут не произвести должного впечатления на всех непредвзятых людей, интересующихся развитием высоких технологий. «Яндекс», по сути, является самым крупным работодателем в Казахстане», – сказал Токаев, выступая на международной конференции AI Journey 2026 в Москве.

Он также обратил внимание на масштаб российской научно-технологической инфраструктуры, упомянув Курчатовский институт, «Сколково», «Иннополис» и «Технополис». По мнению президента, научные школы и разработки российских компаний открывают широкие возможности для совместной работы.

Токаев предложил объединить усилия двух стран в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.

«Москва является блестящим примером применения искусственного интеллекта в муниципальном управлении. Собравшись именно здесь, мы должны и обязаны совместными усилиями подчинить его нашим планам, продвигаться вперед по пути развития и прогресса», – подчеркнул он.

Казахстанский лидер напомнил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта стали приоритетами программы реформ в республике. По его словам, в новой конституции страны развитие науки и инноваций закреплено как стратегическое направление, а знание и прогресс названы основными ценностями государства.

Говоря о цифровом развитии Казахстана, Токаев сообщил, что страна поднялась с 24-го на 16-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства и человеческого капитала.

Он также выразил уверенность, что сотрудничество в сфере передовых технологий станет одним из основных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.