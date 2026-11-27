Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ – вместо Дмитрия Гереги этот пост занял Дмитрий Ткаченко, сообщает UNN.

Зеленский подписал два указа: об освобождении Гереги от должности и о назначении Ткаченко новым командующим.

Герега руководил Силами поддержки Вооруженных сил Украины с мая 2024 года.

Силы поддержки ВСУ – отдельный вид войск, в который входят инженерные подразделения, войска радиационной, химической и биологической защиты, геопространственное обеспечение, гидрометеорологическая и кинологическая службы. Они отвечают за задачи, необходимые для обеспечения боеспособности украинской армии.