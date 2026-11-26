Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила Киев о недопустимости распространения войны на Средиземноморье, так это ставит под угрозу безопасность итальянских границ и граждан.

«Я считаю, что война не должна и не может распространиться на Средиземноморье. Мы должны быть предельно ясны в этом вопросе с нашими украинскими друзьями, а также с нашими партнерами», – заявила Мелони журналистам в Брюсселе на полях саммита Евросоюза.

При этом итальянский премьер подчеркнула, что ее позиция не означает отказа от поддержки Киева.