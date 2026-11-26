Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила Киев о недопустимости распространения войны на Средиземноморье, так это ставит под угрозу безопасность итальянских границ и граждан.
«Я считаю, что война не должна и не может распространиться на Средиземноморье. Мы должны быть предельно ясны в этом вопросе с нашими украинскими друзьями, а также с нашими партнерами», – заявила Мелони журналистам в Брюсселе на полях саммита Евросоюза.
При этом итальянский премьер подчеркнула, что ее позиция не означает отказа от поддержки Киева.
«Я думаю, мы должны делать все возможное, чтобы продолжать помогать Украине защищаться, но при этом обязаны защищать безопасность наших границ и наших граждан. В этом вопросе я была и намерена оставаться предельно ясной с президентом Зеленским и Украиной», – сказала она.