Около двух тысяч студентов, школьников и представителей образовательной сферы в четверг вышли на улицы Парижа, требуя увеличить финансирование учебных заведений и расширить возможности для поступления в вузы, сообщает Anadolu.

Участники собрались на площади Бастилии и направились к Пантеону. Марш завершился во второй половине дня без происшествий.

Митинг стал частью общенациональной акции, к которой призвали студенческие объединения и профсоюзы работников образования. Они требуют разработать масштабную программу по созданию дополнительных мест в университетах и найму преподавателей и других сотрудников.

Участники также выступают за отмену системы поступления Parcoursup и платформы MonMaster. По их мнению, обещание правительства открыть еще 20 тысяч мест в вузах не отвечает реальным потребностям системы образования.

