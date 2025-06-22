Операция США Midnight Hammer («Полуночный молот») была «сложной миссией», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. Об этом поведал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн.

«Центральное командование США под командованием генерала Эрика Куриллы провело операцию Midnight Hammer — преднамеренный и точный удар по трем иранским ядерным объектам. Это была сложная и высокорискованная миссия, выполненная армией США», — отметил Кейн.

Он заострил внимание на том, что это была «строго засекреченная миссия», о которой знали лишь несколько человек.

Генерал проинформировал о ходе операции. С полуночи пятницы,20 июня, и до утра субботы, 21 июня, с континентальной части США вылетела ударная группа B-2, состоящая из бомбардировщиков. С целью «тактической внезапности» часть была отправлена на Запад и в Тихий океан в качестве отвлекающего маневра, о котором знали лишь небольшое количество людей в Вашингтоне и Тампе. Основная же ударная группа, состоящая из семи бомбардировщиков B-2 «тихо» направилась на восток. В течение 18-часового полета было выполнено несколько дозаправок в воздухе.

Примерно в 17:00 по восточному времени вечером 21 июня, непосредственно перед тем как ударная группа вошла в Иран, американская подводная лодка в зоне ответственности Центрального командования выпустила более двух десятков крылатых ракет Tomahawk по ключевым объектам надводной инфраструктуры в Исфахане для поражения наземных целей.

Затем ударная группа вошла в воздушное пространство Ирана.

Примерно в 18:40 по восточному времени и в 02:10 по иранскому времени головной бомбардировщик B-2 сбросил две бомбы GBU-57 в Фордо. Остальные самолеты сбросили в общей сложности 14 бомб на два других ядерных объекта — в Натанзе и Исфахане. Все три ядерных объекта были поражены между 18:40 и 19:05 по восточному времени. Данные бомбы использовались в боевых условиях впервые. Это был крупнейший в истории удар бомбардировщиков B-2 Spirit, прошедший без сопротивления со стороны Ирана — ни зенитных ракет, ни истребителей. Кроме того, американская подлодка выпустила более 24 крылатых ракет «Томагавк» по целям в Исфахане. «Это была сложная и рискованная миссия, выполненная с исключительным мастерством и дисциплиной», — отметил Кейн.

После этого бомбардировщики покинули воздушное пространство Ирана. Кейн отметил, что США неизвестно о каких-либо ударах по американским самолетам на пути к целям.

Некоторые самолёты B-2 всё ещё находятся в воздухе, сообщил генерал Дэн Кейн, подводя итоги операции.