Азербайджан серьёзно обеспокоен военной операцией, проведённой Государством Израиль против территории Исламской Республики Иран. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу эскалации между Израилем и Ираном.

«Мы призываем стороны решать имеющиеся разногласия исключительно с соблюдением норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических средств.

Особо подчёркиваем важность обеспечения безопасности гражданского населения и объектов.

С учётом риска дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, необходимо продолжить дипломатические контакты и усилия в рамках соответствующих международных механизмов», — отмечается в заявлении.