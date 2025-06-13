Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана, включая Парчин, а также жилые дома в двух строго охраняемых комплексах для военных командиров и несколько жилых зданий вокруг Тегерана, пишет New York Times.

Иранское агентство Tasnim подтверждает гибель командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами. В результат ударов, по данным агентства, также погибли ученые-атомщики: президент Исламского университета «Азад» Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси.

Сильные пожары начались в Тегеране после прилетов по жилым кварталам. На иранском ядерном объекте Натанз произошёл взрыв.

Армия Израиля объявила мобилизацию резервистов для важных подразделений ВВС, Командования тыла, Северного и Центрального командований, военной разведки и логистистических подразделений.

Израиль нанес удары по «главному иранскому обогащающему предприятию», заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху.

Израиль также провел серию тайных диверсий в глубине Ирана, чтобы нанести ущерб стратегическим ракетным объектам и системам ПВО, сообщает Axios.

Иранское госТВ сообщает о гибели ряда высокопоставленных военных в результате атаки Израиля по Тегерану.

Иран закрывает свое воздушное пространство.

В Израиле отменены учебные занятия, работа предприятий и собрания. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт на прием и выпуск самолетов, пассажиров не пускают на рейсы.

Не менее 2 человек погибли в результате атак Израиля по Тегерану, сообщает агентство SNN. По данным NYT, атака Израиля разрушила 3 здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные.





