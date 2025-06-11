В Подмосковье — пугающий во всех смыслах инцидент. Как уже рассказывал Minval, в посёлке Фряново Щёлковского района Московской области двое мужчин с огнестрельным оружием, предположительно марки «Винчестер», ворвались на территорию рынка, где трудятся выходцы из Азербайджана и другие «лица неславянской национальности», и угрожали им расправой. Обошлось без жертв, но это вряд ли повод отменять тревогу.

Логично предположить, что инцидент во Фряново — это, скажем так, «отклик снизу» на антимигрантскую истерию, которая сегодня усиленно раскручивается в Российской Федерации «сверху».

Строго говоря, любое государство имеет право самостоятельно регулировать свою миграционную политику: облегчать или, наоборот, ужесточать правила въезда и пребывания в стране и т. д. Но делать это необходимо, как бы помягче выразиться, цивилизованно. А в России и государственные органы в «миграционной сфере» действуют на таком топорно-погромном уровне, что остаётся только хвататься за голову. В результате страны, откуда в основном приезжают в РФ трудовые мигранты, уже реагируют на действия российских силовиков весьма жёстко. Так, МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан на территории России. Посольство республики направило соответствующую ноту в МИД России, сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов. «Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения», — цитируют его информагентства и официальные источники.

Чуть более месяца назад, в начале мая, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Б. Усманов провёл встречу с послом России О. Мальгиновым, в ходе которой узбекская сторона акцентировала внимание на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жёсткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в Российской Федерации. В Ташкенте подчеркнули, что подобные действия являются нарушением прав и свобод узбекских граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России. Несколько недель назад в центре внимания оказался рейд российских силовиков в одну из московских бань, где оказалось слишком много уроженцев Кыргызстана. Бишкек тогда тоже выступал с протестом.

Но инцидент во Фряново может указывать на куда более опасный сценарий. В российском обществе ещё со времён теракта в «Крокусе» старательно поднимают волну ненависти именно к рынкам, где работают выходцы из Азербайджана. И это не только «Садовод». От такого нагнетания до погромов уже недалеко. И это ещё не всё.

В девяностые–нулевые «скинхедские» погромы на рынках были обычным делом, и вопрос, в какой мере «скинхеды» действовали самостоятельно, а в какой выполняли политический заказ, предпочитали не озвучивать. Тем более в Москве предпочитали не вспоминать, что закрытию Черкизовского рынка, в числе прочего, предшествовал и теракт. 21 августа 2006 года в одном из кафе на территории рынка сработало взрывное устройство. В результате погибли 14 человек. Как потом установило следствие, бомбу заложили «русские националисты», воспитанники бойцовского клуба «СПАС», скажем так, радикально-православной направленности. Сегодня принято считать, что радикальные националисты, «скинхеды» и т. д. прежнего влияния более не имеют, акции вроде «Белый автобус», когда в российских городах из автобусов выбрасывали «лиц неславянской национальности», ушли в прошлое. Но теперь инцидент во Фряново не просто заставляет задуматься, не возвращается ли в РФ время погромов рынков и торговых точек, принадлежащих «лицам неславянской национальности». Куда важнее — идёт ли речь об отдельном инциденте, или же события во Фряново представляют собой этакое «предупреждение», а вся кампания чётко координируется «сверху».

А теперь — ещё один неудобный факт. Ещё в конце «десятых» власти РФ весьма активно использовали для расправ с активистами российской же оппозиции членов разного рода радикально-православных группировок вроде SERB, «Сорок сороков» и т. д. Летом 2019 года, когда митинги оппозиции в РФ достигли своего апогея, именно боевики этих группировок, которых по аналогии с Украиной времён первого Майдана называли «титушками», участвовали в разгоне оппозиционных митингов наравне с полицейскими спецподразделениями.

Наконец, уже сегодня, судя по сообщениям в соцсетях, в России заявляет о себе некая «Русская община», которая устраивает антимигрантские акции. Да, пока это не погромы, а «всего лишь» митинги под ультранационалистическими лозунгами. Но после инцидента в Подмосковье как минимум стоит озвучить вопрос: как надолго это «пока»?