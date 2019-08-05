Именно по такому сценарию теперь могут пойти события в России

Москва подводит итоги очередных бурных выходных. По самым приблизительным подсчетам, в акции протеста приняли участие не менее 3 с половиной тысяч человек. Задержано более тысячи. Сколько избито, в том числе и случайных прохожих, остается только гадать, но ленты соцсетей переполнены фотографиями «работы» Росгвардии и прочих спецподразделений. Есть и короткое видео с плачущей женщиной: она член «Единой России», а ее мужа задержали… Ни одной разбитой витрины, ни одного сожженного автомобиля — верный признак отсутствия массового насилия со стороны демонстрантов. И теперь многие задают вполне ожидаемый вопрос: что дальше? Известный блогер Эль-Мюрид, один из востребованных российских экспертов по Ближнему Востоку, в своем Фейсбук-аккаунте отметил: «На шахматный турнир власть отправила боксера в тяжелом весе, готового на ход е2е4 отвечать прямым справа». По его мнению, «в Москве вывели на улицу порядка 20-25 тысяч личного состава, если не больше, что более чем сравнимо с экспедиционным корпусом в Сирии. Да, пока без бомбардировок, но это пока. Сравнение с Сирией вполне уместно. Власть относится к народу как к врагу. Как к террористам. С которыми как известно, переговоров не ведут. А потому ей было проще загнать в Москву дивизию карателей, но не вести диалог с оппозицией. Причем диалог-то по вполне законным требованиям. В первую очередь — по исполнении властью действующей конституции страны, о которую, понятно, давно вытерли ноги». После чего подвел невеселый итог: «Происходящее выглядит неважно. В первую очередь тем, что никаких «бархатных» сценариев в будущем при таких подходах не предвидится».

Более того, власть явно готовит общественное мнение к переходу к этакой «войне без правил». В организации протестов устами Марии Захаровой обвинили дипломатов из США и Германии. В СМИ оперативно залили обещание некоего «Макса Стеклова»: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». «Снафф-видео» — это, в переводе с «сетевого», непостановочное убийство. Блогера тут же «установили», задержали и предъявили обвинение. Но затем уже прокремлевские СМИ растиражировали ответное обещание сотрудников правоохранительных органов: «За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью ваших детей и ваших (далее нецензурно — Ред.)» — добавив, что намерены искать «ваших выродков» и за границей.

А вот тут нужно пояснение. Угрозам в адрес членов семьи, тем более детей, нет и не может быть оправдания, тем более если это угроза убийством. Но одно дело, если с такими угрозами выступает доселе мало кому известный блогер, которого затем — вполне заслуженно! — «берут под руки и проводят в номера». Но если с такими же угрозами, да еще с нецензурным определением в адрес женщин, выступает «инициативная группа сотрудников правоохранительных органов», их угрозы тиражируют СМИ, и никто по этому поводу не то что не ведет расследования, но даже не напоминает, что подобные угрозы противозаконны — вот это уже по-настоящему страшно. Потому как очень напоминает анонс появления в РФ местного издания «эскадронов смерти» латиноамериканских диктатур или гаитянских «тонтон-макутов» времен диктатуры Дювалье.

И это еще не все. Судя по многим признакам, власти РФ намерены еще и возродить в России политтехнологии «черносотенцев», действовавших в России во времена канонизированного во всех смыслах Николая II. Так называли приверженцев крайне правых и монархических организаций в царской России в начале ХХ века — «Русской монархической партии», «Союза Михаила Архангела», «Союза русского народа» и т.д., которые на словах выступали за лозунг «Православие, самодержавие, народность», а на деле исповедовали гремучую смесь антисемитизма, монархизма, великодержавного шовинизма и православного кликушества. Об этом сегодня не очень принято говорить вслух, но именно «черносотенцы» стояли за волной еврейских погромов в начале ХХ века в России, а царские власти активно использовали «черносотенцев» для физических расправ с революционерами. Во всяком случае, бороться с «цветными революциями» в России собралось православное движение «Сорок сороков». Как еще накануне акции 3 августа заявил журналистам координатор движения Андрей Кормухин, на всероссийском слете координаторов движения еще после акции протеста 27 июля было решено предложить всем православным патриотическим организациям объединиться для противостояния «оранжевой» угрозе, что «прародителем и первым революционером был дьявол», поэтому религиозным активистам надо вместе «поставить заслон цветным революциям». Напомним: активисты этого движения позиционируют себя как борцы за православные ценности и духовность, охраняют строящиеся храмы, крестные ходы и другие церковные мероприятия, а заодно и разгоняют пикеты против строительства храмов. Как именно эти «православные активисты» собираются бороться с оппозицией, Кормухин не уточнил. Но на креативный класс — а именно он составляет большинство протестующих — вряд ли произведут впечатление заклинания вроде «прародителем и первым революционером был дьявол».

И это не только анонс. Об агрессивных выходках «православной общественности» заговорили еще в «нулевые». Тогда их костяк составляли пенсионеры и тетушки «кому за..», а мишенью в основном была творческая интеллигенция: разного рода «союзы православных граждан» громили «богохульные», с их точки зрения, выставки, прибивали свиные головы на двери «недостаточно православных» театров и т.д.

Но сегодня в фокусе внимания СМИ уже организации другого рода — они состоят из молодых боеспособных мужчин, чаще всего с неплохой спортивной подготовкой, и действуют под плотной опекой властей: SERB («Юго-восточный радикальный союз), НОД «(Национально-освободительное движение»), «Сорок сороков» и т.д. Активистов SERB не без оснований обвиняли в нападениях на оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, еще в мае 2017 года. 15 июля нынешнего года, во время первой акции протеста оппозиционеров в связи с выборами в Мосгордуму, активисты SERB пытались спровоцировать драку с полицией. Как напоминают осведомленные эксперты, многие из этих группировок появились на востоке Украины, где этих завсегдатаев бойцовских клубов Донецка и Луганска и прозвали «титушками». После краха режима Януковича они перебрались в Россию, где занялись привычным для себя делом — провокациями во время массовых акций оппозиции, нападениями и избиениями ее активистов и т.д. Теперь, похоже, «спектр задач» для них будет расширен, свобода рук — тоже.

И да, еще один штрих. 2 августа Россия отметила День ВДВ — со всей атрибутикой вроде голубых беретов, тельняшек, купания в фонтанах и в самом легком случае «реквизирования» арбузов у продавцов «не той» национальности. Об этом российские СМИ предпочитают молчать, но 2 августа живущие в Москве «лица неславянской национальности» вообще предпочитают не выходить из дома и не попадаться на глаза разгоряченной спиртным «десантуре».

Но, как показывает практика, «схлопотать» 2 августа можно не только обладателям неславянской внешности. И не только от бывших десантников. В 2017 году в «день ВДВ» прямо в эфире пьяный бородач в майке со стилизованной под церковнославянский шрифт надписью «Оплот» напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, сопровождая свою атаку обещаниями «захватить Украину» и ненормативной лексикой. Как выяснилось уже в первые часы после нападения на журналиста, к десантным войскам дебошир никакого отношения не имеет. Зато симпатизирует «православным движениям» — в СМИ называли и «Оплот», и «Сорок сороков». Затем история забылась. «Бородач» отбыл наказание — 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка. Вспомнили о ней только после того, как в октябре 2018 года Никита Развозжаев, тот самый корреспондент, подвергшийся нападению, покончил с собой. Как утверждали осведомленные источники, произошло это по личным мотивам. Тогда в этой версии не усомнился никто, и даже самые отчаянные любители конспирологии не строили версий, что Развозжаев начал вести собственное расследование и «вышел» на что-то слишком важное и опасное.

Только вот это еще не означает, что «православным титушкам» действительно нечего скрывать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az