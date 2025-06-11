Узбекистан направил ноту в МИД России и потребовал разъяснений касаемо рейдов в Москве против мигрантов, во время проведения которых были зафиксированы очевидные нарушения прав человека, информирует пресс-служба МИД.

«Узбекистан считает защиту прав и законных интересов своих граждан, проживающих или временно находящихся за рубежом, как одну из своих приоритетных задач. По этому вопросу посольство Узбекистана в Москве также ведёт соответствующий диалог с российской стороной через дипломатические каналы», — говорится в заявлении МИД страны.

В связи с этим Узбекистан призвал соответствующие российские структуры уважительно относиться к своим гражданам, не допуская ущемления их чести и достоинства. Страна направила ноту в МИД России, в которой потребовала разъяснений по инциденту, где были зафиксированы очевидные нарушения прав человека. Было подчеркнута недопустимость подобных случаев и необходимость дачи правовой оценки действиям сотрудников правоохранительных органов России.

В ведомстве заявили, что продолжат следить за данной ситуацией и при необходимости предпримут дополнительные меры. Граждан, которые могли пострадать в результате действий силовиков, попросили незамедлительно обращаться за юридической и консульской помощью.